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"المنشطات" حاضرة في "ديربي جدة" ومباراة الفيصلي والباطن

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"المنشطات" حاضرة في "ديربي جدة" ومباراة الفيصلي والباطن "المنشطات" حاضرة في "ديربي جدة" ومباراة الفيصلي والباطن

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم تواجد فريق من اللجنة للرقابة على المنشطات في "ديربي جدة" الكبير بين الاتحاد وغريمه التقليدي الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تقام للمرة الأولى على ملعب الأمير عبدالله الفيصل منذ أكثر من تسع سنوات.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "يتواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة الاتحاد والأهلي، كما تم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف".


كما أعلنت رابطة المحترفين عن تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة الفيصلي والباطن المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.


يشار إلى أن آلية فحص واختيار اللاعبين في الألعاب الجماعية تكون عشوائية "بالقرعة" بحضور إداري من كل فريق إضافة لمراقب المباراة.


ويتم الاختيار وفق المعايير الدولية للاختيار، مما يعني أن كافة اللاعبين معرضين للفحص داخل وخارج المنافسة في أي زمان ومكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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