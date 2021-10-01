دول أوروبية تتخلى عن الكمامة لكن بشروط

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بدأت دول أوروبية اليوم العمل برفع بعض قيود كورونا التي فرضتها بمستويات متباينة منذ بداية تفشي وباء كورونا، حيث بدأت البرتغال رفع معظم القيود الصحية، إلى جانب فتح النوادي الليلية.

وجرى تطعيم نحو 85 % من السكان البرتغاليين البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة كما أن ارتداء الكمامات ليس إلزاميا في كثير من الأماكن التي ترتادها العامة غير أن «الشهادة الصحية» أصبحت ضرورية للغاية، حسب تقرير نشره موقع يورو نيوز اليوم، والذي أكد أن ارتداء الكمامات يظل إجباريا في البرتغال داخل وسائل النقل العام والمستشفيات والمدارس وأماكن الترفيه ومناطق التسوق التي تزيد مساحتها عن 400 متر مربع.

وتعد نسبة التطعيم في البرتغال الأعلى مقارنة بدول أخرى حول العالم وداخل الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي.

وواجهت البرتغال في مطلع هذا العام ما كانت أسوأ موجة تفش لفيروس كورونا في ذلك الحين. كما لم تعد الكمامات إلزامية في بلجيكا، لم تعد الكمامات إلزامية في اليوم داخل قطاعات الفنادق والمحلات، باستثناء الأماكن المغلقة في بروكسل. ولفت التقرير إلى انه يمكن للنوادي الليلية والحانات إعادة فتح أبوابها، كما يتم تخفيف العديد من الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا بعد قرار اللجنة الاستشارية الأخيرة، مع إمكانية إصدار قواعد أكثر صرامة للأقاليم.