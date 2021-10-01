محافظ الأقصر يتابع تطوير شوارع المراسي

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قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال رصف الطرق بمدينة الأقصر، موجهاً بالاهتمام بمستوى النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة السياحية.

محافظ الاقصر

كما وجه المحافظ تعليماته بعدم التهاون حيال أي مخالفات بناء بدون ترخيص أو تعدي على أراضي الدولة، وإزالة المخالفات في المهد مع اتخاذ الاجراءات القانونية.

محافظ الاقصر

تابع محافظ الأقصر جولته، حيث تفقد طريق المراسي بالبغدادي بمركز البياضية جنوب الأقصر، وتفقد سير أعمال صيانة البلدورات المتهالكة، وأعمال تبطين ترعة المجلبية، وأعمال النظافة والتشجير. رافق المحافظ خلال جولته كلا من وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، ومسؤولي حي جنوب.