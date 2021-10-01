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أحمد شفيق جلال يروج لحكاية «على الهامش» من مسلسل «إلا أنا»

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أحمد شفيق جلال يروج لحكاية «على الهامش» من مسلسل «إلا أنا» أحمد شفيق جلال يروج لحكاية «على الهامش» من مسلسل «إلا أنا»

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روج المخرج أحمد شفيق جلال، لأحدث أعماله الفنية، وهي حكاية على الهامش، إحدى حكايات الجزء الثاني من مسلسل«إلا أنا»، بطولة الفنانة نيرمين الفقي، والفنان صبري فواز.

نشر جلال، صورة من كواليس تصوير المسلسل تجمعه بنيرمين الفقي، وصبري فواز وعلق عليها قائلاً :«بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حكاية على الهامش من مسلسل الإ أنا»، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام» .

ويعتمد مسلسل إلا أنا على الحكايات المنفصلة المتصلة، حيث تكون لكل حكاية قصة مختلفة عن القصة التي تسبقها، بأبطال جديدة، ويُعرض حاليًا على شاشة .

«علي الهامش»، بطولة نرمين الفقي، صبري فواز، محمود عمرو ياسين، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج أحمد شفيق، ويتناول العمل قضية اجتماعية وهي التنمر، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي في 10 حلقات.

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