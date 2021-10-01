انطلاق ثاني بطولات الدوري السعودي الإلكتروني

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أعلن الدوري السعودي الإلكتروني عن انطلاق بطولة CS: GO البطولة الثانية من بطولات الدوري الذي يضم في طياته 5 بطولات لرياضات إلكترونية مختلفة.

وتحصل على لقب البطولة في النسخة الأولى من الدوري السعودي الإلكتروني لعام 2021 فريق 01Esports النادي الذي حصد العديد من الألقاب في الدوري السعودي الإلكتروني، وكذلك على مستوى لاعبين بلا حدود.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للرياضة والعمليات أحمد البشري: "عراقة رياضة CS: GO الإلكترونية وشعبيتها وحماسية الجمهور لها، وما نراه من رجع صدى من الجمهور على هذه الرياضات الإلكترونية الشعبية؛ هي دافع لنا لتقديم المزيد وأن نقدم كل ما في جعبتنا".

وأضاف: "نرى الأندية الإلكترونية تتنافس على الألقاب والبطولات، وكذلك حينما نرى أن هناك أندية إلكترونية سعودية بدأت بكتابة تاريخها في مجالات الرياضات الإلكترونية يجعلنا نتفاخر بهم على جميع الأصعدة وينبئ بمستقبل باهر للرياضات الإلكترونية السعودية".

وستكون نهاية البطولة يوم السبت 9 أكتوبر 2021 الموافق 3 ربيع الأول 1443 في مقرّ قمة المنافسة السعودية، وسيتم بث مباريات بطولة CS: GO عبر قنوات الدوري السعودي الإلكتروني في تويتش واليوتيوب.

