اعتماد المعهد الصناعي الثانوي بتبوك مركزًا لاختبارات الفحص المهني

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لتنظيم العمالة الوافدة وتوجيهها وإرشادها لتحقيق الجودة والكفاءة

اعتمدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المعهد الصناعي الثانوي بالمنطقة مركزاً لاختبارات الفحص المهني، والذي يهدف إلى تنظيم عمل العمالة الوافدة وتوجيهها وإرشادها لتحقيق الجودة والكفاءة، للإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة، وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات السوق.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن المعهد بدأ في استقبال طلبات الشركات الراغبة في اختبار الأيدي العاملة بها في التخصصات التالية: ميكانيكا السيارات، وكهرباء السيارات، والتبريد والتكييف، بالإضافة إلى الكهرباء ومهن اللحام، عبر الدخول إلى موقع "برنامج الفحص المهني" على الرابط ( https://svp.qiwa.sa ) والاطلاع على مواعيد الاختبارات والتخصصات بمجاليها العملي والنظري.

وأضاف: "سيبدأ العمل على اختبار العمالة منذ لحظة التسجيل المعلنة اليوم، وحتى نهاية شهر أكتوبر الجاري"، مؤكداً أن هذه الخدمة تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المهني المهارات اللازمة لتأدية المهنة التي يعمل بها، عن طريق أداء اختبارات في مجال تخصصه.

وأبان المهندس "البلوي" أن البرنامج سيعمل إلى جانب ما تم ذكره في الارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة في سوق العمل بالمنطقة، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل، والإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة، وفق مقاييس عالمية تم وضعها لتلبية احتياجات السوق.

وحول المستهدفات ذكر مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك أن البرنامج يستهدف المنشآت العملاقة، والمنشآت الكبيرة والمتوسطة، والمنشآت الصغيرة ذات التصنيف "أ و ب"، من أجل تنظيم الأعمال والاستفادة من العمالة بمختلف المهن.