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كيروش يعلن قائمة أسماء لاعبي الوطني استعدادًا لمواجهة ليبيا

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كيروش يعلن قائمة أسماء لاعبي المنتخب الوطني استعدادًا لمواجهة ليبيا كيروش يعلن قائمة أسماء لاعبي الوطني استعدادًا لمواجهة ليبيا

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء الليبي ضمن تصفيات .

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي «الونش» وياسر ابراهيم وأحمد أبوالفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد «زيزو» ومحمد صلاح وعبدالله السعيد وابراهيم عادل ورمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن «كوكا» ومصطفى محمد.

المصرى اليوم

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