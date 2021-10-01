رئيس أساقفة الإسكندرية: الإيمان هو أن نموت عن الخطية (صور)

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شارك الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، بمؤتمر «حتى يعرف العالم» التحضيرى لاحتفالية مرور 2000 سنة على قيامة المسيح وذلك بدير الأنافورا، حيث تقام أولى فعاليات المؤتمر اللاهوتي، اليوم الجمعة.

وقال فوزي، في كلمته: «اليوم نحن نبدأ رحلة احتفال بقيامة المسيح، فلقد شعرت بأن أهمية الاحتفال من أهمية القيامة والحياة الجديدة في المسيح، حيث قال بولس الرسول في رسالته لأهل رومية (فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات، بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضًا في جدة الحياة رومية 4:6»، مضيفًا: «إذ تبدأ حياة الإيمان بالتوبة لنصبح مؤمنين ونتعهد بأن نعيش حياة القداسة».

وأضاف: «الإيمان هو أن نموت مع المسيح عن الخطية ونتحد بالرب يسوع المسيح بمعمودية آلامه وموته ودفنه وقيامته»، مستطرداً: «نحن نبدأ حياة الإيمان بالإعلان إننا أموات في المسيح ونعترف بقيامة الرب يسوع من الأموات، لأننا نقوم في وحدة معه لنسلك في الحياة الجديدة».

وأشار رئيس الأساقفة إلى أنه في ضوء حقيقة القيامة المجيدة نبني إيماننا ونعطي المجد لله.

واختتم: «نتائج القيامة المجيدة أنها حولت السم إلى دواء، فقيامة مجيدة حولت بوابة الموت لتصير بوابة الحياة الأبدية وتحطمت أبواب الجحيم حيث لا يمكن أن يمسك من الموت إذ فتح المسيح أبواب الفردوس».

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