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كلوب: مانشستر سيتي هو الأقوى حاليا وليفربول لا يخشاه

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كلوب: مانشستر سيتي هو الأقوى حاليا وليفربول لا يخشاه كلوب: مانشستر سيتي هو الأقوى حاليا وليفربول لا يخشاه

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أشاد مدرب ليفربول يورجن كلوب، بفريق مانشستر سيتي، قبل المباراة المرتقبة بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 14 نقطة، وينظر لمباراته المقبلة ضد السيتي كفرصة للحفاظ على مركزه قبل التوقف الدولي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي افتراضي مساء الجمعة: «إنها مباراة كبيرة يوم الأحد. مانشستر سيتي رائع. لقد خسروا في باريس سان جيرمان وقلت إنهم سيظهرون ردة فعل».

وتابع: «شاهدت المباراة مرة أخرى ولم يتعين عليهم ذلك، كل ما في الأمر أنهم لم يستغلوا فرصهم بينما سجل باريس سان جيرمان. كيفية سيطرة مان سيتي تقول الكثير عن جودة الفريق. علينا أن نلعب بشكل صحيح».

وعما إذا كان سيعتبر التعادل مرضيا مساء الأحد، قال كلوب: «التعادل يعني أننا لم نهزم. هل نقبل به الآن؟ الوقت مبكر لقول ذلك. لنلعب المباراة واسألني بعدها».

وأردف: «يمكن القول إن بدايتنا جيدة حتى الآن، لكننا لا نعتقد أننا لم يكن باستطاعتنا القيام بعمل أفضل. إذا فزنا أعتقد أنها ستكون بداية مناسبة، لكن لدينا بعد ذلك واتفورد وأتلتيكو ومانشستر يونايتد».

وتحدث كلوب عن سلبيات دفاع الريدز فقال: «علينا أن ندافع كوحدة واحدة. سيكون الأمر صعبًا بالطبع وستبرز الجودة الفردية على الجانبين ونأمل أن (تخدمنا) بما يكفي».

واستطرد فقال: «مان سيتي هو أفضل فريق في أوروبا حاليا. في نهاية الأسبوع الماضي لعبوا أمام تشيلسي وهو فريق جيد، لكن من الواضح أن سيتي كان أفضل في ذلك اليوم».

وأكد: «هذا هو الفريق الذي نواجهه. يجب أن نسجل، ولكن علينا الدفاع على أعلى مستوى».

وتناول كلوب مسألة لعب جيمس ميلنر كظهير أيمن مع غياب المصاب ترينت ألكسندر أرنولد، قائلا: «لست متأكدا من أنه يعرف عدد المراكز التي يمكنه شغلها، إنه لاعب كرة قدم ذكي ويحب المشاركة».

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