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كاراجر: على ليفربول معامله صلاح كلاعب استثنائي.. واتعظوا من ميسي وكريستيانو

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كاراجر: على ليفربول معامله صلاح كلاعب استثنائي.. واتعظوا من ميسي وكريستيانو كاراجر: على ليفربول معامله صلاح كلاعب استثنائي.. واتعظوا من ميسي وكريستيانو

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طالب جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق، ملاك النادي على معاملة محمد صلاح كـ«لاعب استثنائي» من خلال تخطي الحد الأعلى لهيكل الرواتب عند منحه عقدًا جديدًا.

ويخوض صلاح، 29 عامًا، مفاوضات بشأن تجديد تعاقده منذ بضعة أشهر، حيث اعترف المدرب يورجن كلوب في منتصف سبتمبر الماضي، أنه يوجد تقدم ضئيل.

كانت تقارير صحفية، ذكرت في وقت سابق، أن صلاح يطالب براتب أسبوعي قدره نصف مليون جنيه إسترليني، ما يجعله أعلى اللاعبين أجرًا، علمًا بأن زميله الهولندي فيرجيل فان دايك، يعتبر حاليًا صاحب الراتب الأعلى (220 ألف إسترليني أسبوعيا).

ويتردد مسؤولو ليفربول في تخطي هيكل الرواتب من أجل صلاح، لا سيما وأن اللاعب المصري، سيبلغ من العمر 30 عامًا في يونيو المقبل.

وضرب مثلا بكريستيانو رونالدو (مهاجم مانشستر يونايتد)، وليونيل ميسي (نجم باريس سان جيرمان).

وقال كاراجر لصحيفة «تيليجراف» اليوم الجمعة: «ستكون هناك حسابات متعلقة بإمكانية انخفاض مستواه بشكل كبير بعد بلوغه الثلاثين من عمره، وحينها سيكون النادي عالقًا مع صاحب دخل مرتفع يستنزف الموارد».

المصرى اليوم

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