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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، افتتح الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يقام في واجهة الرياض وياتى تحت شعار «وجهة جديد، وفصل جديد»، بحضور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور حسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي دولة ضيف الشرف، وعاطف أبوسيف، وزير الثقافة الفلسطيني، بجانب شخصيات وقيادات ثقافية سعودية وعربية ودولية.

وتعد هذه الدورة التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت إشراف وزارة الثقافة كما انها الأكبر في تاريخ المملكة حيث تشهد مشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية من 30 دولة من مختلف قارات العالم وتحل عليها جمهورية العراق كضيف شرف.

وقالت عبدالدايم إن معرض الرياض الدولى للكتاب يثرى المشهد الثقافي العربى ويحظى باهتمام عالمي باعتباره نافذة للاطلاع على نتاج الفكر الإنسانى في مختلف مجالات المعرفة، واضافت انه بات منبراً للحوار بين المفكرين والكتاب والجمهور طوال دوراته السابقة بعد ان نجح في اثراء المحافل المتخصصة إقليميا وخلق بيئة محفزة للابداع، مشيرة إلى تطور حركة التأليف والنشر في المملكة والتى اصبحت عاملا جاذبا للمؤسسات ودور النشر والمؤلفين لطرح إنتاجهم بها.

وحرص وزير الثقافة السعودي على لقاء وزيرة الثقافة المصرية على هامش المعرض بالرياض لبحث سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، ووجهت عبدالدايم التهنئة على إقامة هذه الدورة من معرض الرياض الدولي للكتاب باعتبارها الأكبر في تاريخ المملكة، وقالت ان المملكة تخطو بثبات نحو خلق مناخ ثقافى مميز، مؤكدة تقديم كل أوجه الدعم لاستمرار تطوير وإثراء الحياة الإبداعية للشعب الشقيق.

من جانبه، أكد الوزير السعودي حرص المملكة على تعزيز التعاون الثقافى مع مصر، وشدد على أهمية العمل المشترك لدعم دور الكتاب كوعاء ثقافي يساهم في تطوير الادراك وتنمية وتنوير المجتمع.

كما ناقش الوزيران ضرورة دعم أوجه التعاون الثقافي بين المملكة ومصر، وأهمية توحيد الرؤى والتوجهات في الشأن الثقافي بما يخدم البلدين.

يذكر ان معرض الرياض الدولى للكتاب يستمر حتى 10 أكتوبر 2021 ويشهد برنامج احتفائي يقدم فيه نخبة من المثقفين والفنانين العراقيين أمسيات ثقافية إلى جانب مشاركة نخبة من أهم الكتاب والمفكرين والنقاد السعوديين والعرب والعالميين في العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تتناول مختلف مجالات الإبداع التي تثري برنامجه الثقافي الشامل وتنظم الهيئة على هامش المعرض المؤتمر الدولي للناشرين، يومي الرابع والخامس من أكتوبر المؤتمر الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، ويسعى إلى إعادة تشكيل مستقبل صناعة النشر العربية ويشتمل على ورش عمل يقدمها كبار دور النشر في العالم وقادة صناعة الكتاب، وسط مشاركة فاعلة من جمعيات النشر الدولية، ويعتبر نقطة انطلاق نحو تطوير وتعزيز قطاع النشر على المستويين المحلي والإقليمي. لأنه يوفر فرصة مثالية لبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين على مختلف المستويات المحلية والعربية والدولية، بما في ذلك جلسات الحوار التي ستتناول عملية نقل الحقوق وترجمتها وفرصها. في إطار أنشطته، يستضيف المعرض فعالية “Book Talk”، والتي تقدم نخبة من المفكرين والمؤلفين والمشاهير المؤثرين بقيادة الأمير تركي الفيصل وجوردان بلفور وكريس غاردن للحديث عن تجاربهم الملهمة. من الكتابة والكتابة. يقام المعرض على مساحة تزيد عن 36 ألف متر مربع، ويتضمن مساحات مخصصة لأعمال الناشرين. كما تستضيف ورش عمل وجلسات حوارية ودورات تدريبية وأمسيات شعرية وفنية وعروض ومسرحيات دولية تقدم على 3 مسارح خارجية ومسرحين في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. ومسرح في مركز الملك فهد الثقافي، بالإضافة إلى فعاليات نوعية تستهدف كافة شرائح المجتمع، كما تم اطلاق موقعا الكترونيا رسميا له يضم أبرز الفعاليات والاخبار