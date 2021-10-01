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سر اعتذار كيشو عن المشاركة فى بطولة العالم بالنرويج

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سر اعتذار كيشو عن المشاركة فى بطولة العالم بالنرويج سر اعتذار كيشو عن المشاركة فى بطولة العالم بالنرويج

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قرر محمد إبراهيم كيشو، لاعب المصري للمصارعة الرومانية، الاعتذار عن المشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في النرويج خلال الشهر الجاري.

وجاء قرار كيشو بسبب خضوعه لراحة سلبية بعد فوزه ببرونزية أولمبياد طوكيو الماضية، إضافة إلى تعافيه مؤخرًا من كورونا للمرة الثانية.

وحقق كيشو، برونزيتي بطولة العالم للشباب تحت 23 سنة من قبل، وكان يستعد لخوض البطولة ولكنه فضل عدم المجازفة والاكتفاء بما حققه خلال السنة الحالية.

وتمثل في البطولة، اللاعبة الأولمبية سمر حمزة، والتي تعتبر البطولة القادمة هي الأولى لها بعد عدولها عن قرار الاعتزال.

وكانت سمر حمزة قد ودعت منافسات طوكيو في أولى مبارياتها حيث اصطدمت ضمن وزن 76 كجم بالروسية نالتاليا فوروبيفا صاحبة ذهبية لندن 2012 وفضية ريو دي جانيرو 2016.

المصرى اليوم

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