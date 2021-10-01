محمود سعد يكشف أسباب توقف برنامجه «باب الخلق»

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كشف الإعلامي محمود سعد عن الأسباب الحقيقية، لتوقف برنامجه «باب الخلق»، الذي كان يذاع عبر شاشة «النهار»، لينفي كل الشائعات التي تم تداولها مؤخراً، مؤكداً أنها غير صحيحة.

وقال «سعد»، خلال برنامجه «ونس»، الذي يذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»: «البرنامج مش مكلف كتير بس كان بيكسب بسيط، وبعدين حصلت في الإعلانات مشاكل كتير.. فالبرنامج كان عنده مشاكل كتير في المحطة مش كمادة البرنامج نفسها لكن كظروف مادية للمحطة».

وتابع: «منذ 10 سنوات مع بداية عملي مع القناة، لم يزد فيها أجري، بل كان في النازل، لكن بين الناس كان هناك أشياء أخرى تعلو وارتباط بين الناس، ولم اعترض حتى أنني فوجئت أثناء توقيع العقد لعام 2020 أن الأجر زهيد جدا، ورفضت التوقيع، ولم يتم توقيع عقود عامي 2020 و2021، ولم أسأل ما أتقاضاه شهريا.. اللي كان بيدهوني في الشهر كنت باخده».

وأكمل :«أنا مكنش عندي مشكلة خالص، لأن المحطة، كانت الأجمل وأريح بالنسبالي».