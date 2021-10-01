الكشف على 1042 مواطنا في قافلة طبية بقرية النواصرية في دمياط (صور)

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أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن مديرية الصحة بالمحافظة واصلت جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق.

وتم تنفيذ قافلة بقرية النواصرية التابعة لمركز كفر سعد خلال يومي الأربعاء والخميس، تضمنت كل التخصصات الطبية ومعملا لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار، بالإضافة إلى وحدة متكاملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وتم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٠٤٢ مواطنا، وتحويل ١٩حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالة أخرى، فضلا عن إجراء ٦٤٣ تحليلا معمليا والكشف بالأشعة لـ٢٥حالة والسونار لـ١١ حالة.