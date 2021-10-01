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يبدأ الكثير من المواطنين ببدء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى سبتمبر 2021 خاصة مع قرب موعد الاستعلام عن الفاتورة التى تتيحها الشركة المصرية للاتصالات we عن شهر سبتمبر 2021، حيث تعلن الشركة قيمة فاتورة التليفون الأرضى وفقًا لجدول يتضمن استهلاك لكلا من شهور يونيو ويوليو وسبتمبر 2021.

جدول دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2021

يمكن الاستعلام عن مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي وفق الجدول التالى المُعتمد من شركة وي، وهى كالتالى:

تصدر شركة وى فاتورة التليفون الأرضي عبر موقعها الإلكترونى يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021. كما تنتهى فترة السماح لدفع فاتورة التليفون الأرضى لشهر سبتمبر يوم الاثنين 15 نوفمبر، والذى ينتهى فيه أيضًا موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامات. فى حال عدم دفع فاتورة التليفون الأرضى، تقوم شركة WE يوم 15 نوفمبر 2021 بتحويل التليفون الأرضي لنظام الاستقبال. ثم يتم إيقاف استقبال المكالمات، بدءًا من يوم 14 ديسمبر 2021 للعملاء الذين لم يلتزموا بسداد فاتورة التليفون الأرضى. كما يتم فى يوم 15 ديسمبر 2021، قطع الحرارة وفرض غرامة لعدم سداد فاتورة التليفون الأرضى

كيفية الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضى:

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلى:

قبل الغرامة.. تعرف على آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي (رابط الاستعلام)

ويمكن للعملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، بالإسم والرقم عبر الرابط الموجود واستخدام طرق السداد الإلكترونية المتاحة، عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم إدخال كود المحافظة ورقم التليفون.

وتأتى تلك الخطوة لتجنب الزحام لمنع عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد. اضغط هنـــــــــــا

كما يمكن السداد الإلكترونى من خلال موقع الشركة من خلال الضغط هــنــــــــــــا.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي سبتمبر 2021

لمعرفة فاتورة التليفون المنزلي، يمكنك الضغط على هذا الرابط: رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021.

طرق دفع فواتير التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2021 | دفع فاتورة التليفون الأرضى أونلاين

يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضى لشهر سبتمبر 2021 من خلال عدة طرق. وهى كالتالى: