«غسلوا 90 مليون جنيه».. تفاصيل القبض على 11 متهما كونوا عصابة للاتجار بالمخدرات

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قررت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسـل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة: «استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم (11 شخصا، لستة منهم معلومات جنائية) مقيمين بنطاق محافظات القاهرة، جنوب سيناء، الإسماعيلية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في الإتجار والترويج للمواد المخدرة».

أضافت: «أفادت التحريات تربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت الممتلكات بحوالى (90 مليون جنيه) تقريباً. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».