أخبار عاجلة

وزيرة إسرائيلية: لا يمكن للبنان إملاء الشروط حول الحدود البحرية في محادثات الغاز -
بشرط واحد.. خبير أمريكي: سلالة "دلتا" هي المتحور الأخير لكورونا -
للمرة الأولى.. "المفوضية السامية للأمم المتحدة" حاضرة بمعرض الكتاب بالرياض -
في نسخته الـ21 .. يزيد الراجحي يعلن جهوزيته لرالي المغرب الصحراوي -
"تجارة القصيم" تحرر 4 مخالفات للإجراءات الاحترازية -
السفارة الأمريكية لدى الرياض تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها -
عبدالله العثيم يحتفي  بالسفير العماني لدى المملكة العربية السعودية -
إطلاق جائزة النشر المتميز في الترجمة على هامش معرض الرياض للكتاب -
"الوطنية للإسكان": مستمرون في ضخ المزيد من المشاريع النوعية -
أكثر من 250 ألف عنصر أمن سيشاركون في تأمين سير العملية الانتخابية بالعراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«غسلوا 90 مليون جنيه».. تفاصيل القبض على 11 متهما كونوا عصابة للاتجار بالمخدرات

Print
«غسلوا 90 مليون جنيه».. تفاصيل القبض على 11 متهما كونوا عصابة للاتجار بالمخدرات «غسلوا 90 مليون جنيه».. تفاصيل القبض على 11 متهما كونوا عصابة للاتجار بالمخدرات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسـل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة: «استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم (11 شخصا، لستة منهم معلومات جنائية) مقيمين بنطاق محافظات القاهرة، جنوب سيناء، الإسماعيلية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في الإتجار والترويج للمواد المخدرة».

أضافت: «أفادت التحريات تربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت الممتلكات بحوالى (90 مليون جنيه) تقريباً. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجمارك : غرفة عمليات لمتابعة تطبيق التسجيل المسبق للشحنات

الجمارك : غرفة عمليات لمتابعة تطبيق التسجيل المسبق للشحنات

نائب محافظ الأقصر يبحث مع سفير ناميبيا بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين

نائب محافظ الأقصر يبحث مع سفير ناميبيا بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين

المتحدث العسكري: أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر سبتمبر

المتحدث العسكري: أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر سبتمبر

مضاعفة الجوائز والأعداد .. فتح باب التقدم لجوائز جامعة بنها لعام 2022

مضاعفة الجوائز والأعداد .. فتح باب التقدم لجوائز جامعة بنها لعام 2022