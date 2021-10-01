3 أكتوبر.. بدء الكشف الطبي والتطعيم للطلاب الجدد بـ«تكنولوجيا وتنمية الزقازيق»

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أعلن الدكتور نبيل عبدالله عمر، وكيل كلية التكنولوجيا والتنمية لشؤون التعليم والطلاب، عن موعد الكشف الطبي والتطعيم ضد فيروس كورونا للطلاب المستجدين المرشحين للكلية للعام الجامعي الجديد 2021/ 2022، والتي تبدأ الأحد المقبل وتنتهى 24 أكتوبر.

وقال عمر إن الكشف الطبي يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً بمقر الإدارة الطبية بالكلية للطلاب الذين تم حجز موعد الكشف الطبي مسبقا عقب حصوله على بطاقة الترشيح وتسجيله على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، مؤكداً على الطلاب المستجدين إحضار صورة استمارة الكشف الطبي، الذي تم طباعتها، مع صورة من إيصال دفع رسوم الكشف الطبي ،وصورة شخصية حديثة، مع تقديم ما يثبت شخصيته قبل إجراءات توقيع الكشف الطبي، مشددا على الالتزام التام بارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية.