«صحة الشرقية»: جهود مكثفة لتطهير وتعقيم دور العبادة والأماكن الحيوية

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، قامت بجهود مكثفة في أعمال التطهير والتعقيم بدور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخري، ومواقف السيارات، وأماكن التجمعات، وماكينات الصرافة، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وتم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

كما كثفت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ علي تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، لتجنب إنتشار العدوى، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل المشاركة علي المجهود المبذول، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.