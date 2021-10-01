رئيس جامعة القاهرة: استحداث برامج دراسية جديدة لسد الفجوة المعرفية

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عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أمس، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

ووجه الدكتور الخشت، خلال مجلس الجامعة، بمراجعة كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي والانتهاء من تنفيذ تحويل المقرارات إلى الشكل الاليكتروني ومراجعة كافة الاجراءات الاحترازية واستعدادات المدن الجامعية.

وووجه رئيس الجامعة إلى الاستفادة القصوى من توجيهات القيادة السياسية بشأن المشروع القومي للدلتا الجديدة، وتشكيل لجنة عليا لتطوير محطة تجارب كلية الزراعة ومزرعة وادي النطرون والاقتداء بالمعالم الرئيسية لمشروع الدلتا الجديدة بوصفه مشروعا قوميا تنمويا متكاملا يعتمد على نظم الإدارة الحديثة ويتضمن مشروعات زراعية وصناعية في منظومة مترابطة لا سيما الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى حسن استخدام المياه الجوفية واستدامة المخزون الجوفي. كما وجه إلى تحويلهما إلى وحدة بحثية تعليمية، على أن تقوم اللجنة المشكلة بتقديم مقترح لتطوير المزرعة وعمل دراسة جدوى لتنفيذ هذا التطوير، والتغلب على العقبات والإشكاليات وتحديد المبالغ المطلوبة له، وطرق التمويل والأرباح المتوقعة منه، مشددا على ضرورة الاستفادة من نجاح تجربة الدولة المصرية في المشروع القومي الدلتا الجديدة الذي وجه له الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تنفذ الدولة المصرية مشروعا قوميا طموحا لزيادة المساحة الزراعية في مصر للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالاعتماد على نظم الري الحديثة والذكية وانتقاء نوعية المحاصيل الزراعية التي تتوافق مع طبيعة التربة والمناخ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ومردود زراعي وإنتاجي.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على استحداث عدد من البرامج الدراسية وتعديل لوائحها الدراسية بمختلف الكليات سواء بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) أو مرحلة الدراسات العليا، بما يساهم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2020 /2025، وتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي ويتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية الدولة المصرية 2030.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن من البرامج الدراسية المستحدثة بكلية الزراعة برنامجين باللغة الإنجليزية وهما هندسة المصادر الحيوية، وريادة الأعمال وإدارة الجودة في الأغذية (ECTS) بالنظام الأوروبي، وفي كلية الآداب تم استحداث شعبة اللغة الأردية وآدابها، وبرنامج للدراسات السينمائية بنظام الساعات المعتمدة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن تعديل اللوائح يتم بالعديد من كليات الجامعة، ومنها كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية والتي عدلت اللائحة الداخلية الخاصة ببرنامج دكتوراة علوم البيانات، كما عدلت كلية الآداب لائحتها الدراسية إلى نظام الساعات المعتمدة.

وتابع الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تحرص على عقد العديد من الإتفاقيات مع المؤسسات التعليمية والبحثية العالمية بما يدعم الإعتماد الدولي للبرامج الدراسية بالجامعة، من بينها عقد كليتي الإعلام والتمريض اتفاقيات إعتماد مع الهيئة الألمانية للاعتماد الأكاديمي الدولي وتأهيل البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالي.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على سد الفجوة التعليمية ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم المعاصر، وإمداد المجتمع بخريج قادر على التعامل مع معطيات العصر الحديث والمشكلات المحيطة بمنظور متطور وأساليب وتقنيات مناسبة وحديثة، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بالبرامج الدراسية بالجامعة واستحداث برامج جديدة يتم من خلالها إكساب وإمداد الطلاب بالمعارف الجديدة، وتشجيع وخلق روح الإبداع والتميز لديهم، والعمل على ربط مكتسبات التعلم والبحث العلمي واحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.