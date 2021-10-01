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رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن

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رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن

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أكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أهمية المؤتمر الدولي السنوي للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، الذي يعمل على تحقيق التواصل والحراك بين كل مؤسسات الدولة المعنية بهذا المجال الطبي الحيوي، والذى يشارك فيه نخبة من كبار الأساتذة والعلماء والخبراء المتخصصين في مجال الأمراض الصدرية والدرن؛ لمناقشة أحدث التقنيات والآليات التشخيصية والعلاجية على المستوى الدولي في هذا المجال، موجهاً الشكر للقائمين على تنظيم هذاالحدث العلمي المرموق.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق أن المؤتمر، الذى بدأت فعالياته الخميس، يعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات والأفراد، وإثراء كبير للعلم والبحث العلمي، وعرض الرؤى والأفكار الجديدة حول أحدث المستجدات التشخيصية والعلاجية المبتكرة في التعامل مع الأمراض، فضلاً عن أنه يعد فرصة متميزة لطلاب الدراسات العليا للتعرف على كل ما هو جديد وصل إليه العالم في مجال الأمراض الصدرية والتدرن.

وشهد رئيس جامعة الزقازيق جلسة علمية برئاسة الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أسامة فهيم أستاذ الصدر بجامعة المنوفية، حول جهود جامعة الزقازيق في مواجهة الكورونا، والتى قام بتقديمها الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

وقام الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتورعثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة، والدكتور أسامة فهيم أستاذ الصدر بجامعة المنوفية وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور وليد ندا بتسليم الدروع على المكرمين بالمؤتمر.

يذكر أن محاور المؤتمر تتضمن موضوعات متنوعة عن الآفاق الحديثة في تشخيص وعلاج وطرق الوقاية ،والدرن الرئوي المقاوم للعلاج والمستحدثات في علاج السدة الرئوية المزمنة، والجديد في عالم المناظير الرئوية وأمراض الصدر وعلاقتها بأعضاء الجسم، مشيراً إلى أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من الخبراء والمتخصصين من الجامعات المصرية ومستشفيات الصدر والمركز القومي لمكافحة الدرن والمستشفيات العسكرية ووزارة الصحة.

المصرى اليوم

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