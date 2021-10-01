«القومية للاستشعار من البُعد» تفتتح نادي ريادة الأعمال (التفاصيل)

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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، حول افتتاح نادي ريادة الأعمال بالهيئة، بحضور الدكتور إسلام أبوالمجد، نائب رئيس الهيئة، ومستشار الوزير للشؤون الإفريقية، والدكتورة وفاء عبدالرشيد، المشرف على مكاتب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا ونوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومستشار وزير الشباب لريادة الأعمال سابقًا.

بدأت فاعليات الافتتاح بعرض تقديمي يتناول أنشطة الهيئة، ودورها في دعم الصناعة، وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، وكذلك عرض أبرز المشروعات التي تنفذها الهيئة في مختلف المجالات.

من جانبه، وجه زهران التحية لكل المشاركين في نادي ريادة الأعمال ومكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالهيئة، معربًا عن تمنياته بأن يحقق النادي أهدافه المنشودة، وأن يكون إضافة حقيقية للجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأضاف زهران أن الهيئة دعمت إمكانياتها بافتتاح عدد من المعامل المتخصصة في مختلف التطبيقات، مشيرًا إلى أنه تم إعداد دراسة لتسويق هذه المعامل؛ بما يخدم أغراض البحث العلمي داخل الهيئة وخارجها.

من جانبها، أكدت عبدالرشيد أن نادي ريادة الأعمال بالهيئة يكتسب أهميته من المحاور والأنشطة المختلفة للهيئة، والتي تدور حول النهوض بالبحث العلمي، وتحقيق خطة مصر للتنمية المُستدامة 2030، ومواكبة الثورة التكنولوجية المعاصرة.

وأشادت غادة علي بالمستوى العلمي والتقني للهيئة القومية للاستشعار من البُعد، مؤكدة أهمية التعاون بين الهيئة وجميع قطاعات الدولة في كل المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك للجانبين.