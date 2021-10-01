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العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

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العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

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يعتبر الكاريكاتير من أسلحة الصحافة منذ نشأتها، إذ ينقل الأحداث بأسلوب ساخر ومختلف عما تعبر عنه الأقلام والصور.

كلاى بينيت رسام من أمريكا

ننشر فى هذه الصفحة يوميًا مجموعة من الرسومات الساخرة، من مختلف دول العالم.

الخروج من العراق

ونلقى الضوء على أبرزها والتى أحدثت تأثيرًا على مدار الأسبوع.

الإرهاب

كلاى بينيت رسام من أمريكا

أمريكا تغادر أفغانستان
الخروج من أفغانستان
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