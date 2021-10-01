تربية الخيول العربية بالشرقية.. هواية توارثها الأجيال

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تتمتع محافظة الشرقية بشهرة واسعة فى مجال إنتاج وتربية الخيول العربية، وتتخذ من الحصان الأبيض الجامح، الذى يتوسط الخضرة، رمزًا وشعارًا لها، وتحتفل المحافظة بعيدها القومى فى التاسع من سبتمبر من كل عام، إحياءً لذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابى ضد الخديو توفيق عارضًا مطالب الأمة عام 1881.

مهرجان الشرقية للخيول العربية

ما دعا إلى توظيف واستثمار رياضات وبطولات الخيل وألعاب الفروسية لتدعيم السياحة الرياضية والصحراوية محليًا وعالميًا، وينطلق مهرجان الشرقية للخيول العربية فى شهر سبتمبر، حيث يُعد حدثًا رياضيًا متميزًا انفردت به المحافظة منذ أعوام طويلة، حيث إنه يحقق سوقًا سياحية كبيرة.

مهرجان الشرقية للخيول العربية

كما دعت هيئة تنشيط السياحة إلى توظيف الحدث واستثماره دعمًا لصناعة السياحة الصحراوية والرياضية بإقامة المهرجان بمشاركة المتخصصين والهواة، والمهتمين بالخيل وبطولاتها ورياضاتها، من المصريين والعرب والأجانب.

مهرجان الشرقية للخيول العربية

فضلًا عن دعم المجلس القومى للرياضة، وتسجيله كحدث رياضى متميز فى مجال بطولات ومسابقات الخيل بمشاركة الهيئة الزراعية المصرية «مزرعة الزهراء، والاتحاد المصرى للفروسية، واتحاد الشرطة الرياضى، ونوادى الفروسية بالقاهرة والإسكندرية، ومزارع الخيول العربية».

مهرجان الشرقية للخيول العربية

من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه يتم سنويًا تنظيم مهرجانى الخيول العربية والهجن ليمثلا توظيفًا واستثمارًا لبطولات الخيل والهجن لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى العالمى.

مهرجان الشرقية للخيول العربية

مهرجان الشرقية للخيول العربية

مهرجان الشرقية للخيول العربية