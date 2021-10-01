المصري كيدز: مشكلة العِنْد لدى الأطفال.. الأسباب وطرق العلاج

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تعتبر مشكلة العند عند الأطفال من أصعب المشاكل التى تقابل الأمهات فى سنهم الصغيرة، وتظهر تلك المشكلة فى مرحلة الطفولة من سن عامين إلى 5 سنوات لأن الطفل يحاول أن يعبر عن استقلاليته.

تقول الإخصائية نورهان السيد، إخصائية تخاطب وتنمية مهارات للأطفال، إن مشكلة العند الأكثر شيوعا بين الأطفال فى السن الصغيرة، وتعتبر المشاكل الزوجية من أكثر الأسباب التى تتسبب فى تغيير سلوك الطفل.

وأضافت «السيد»: القسوة الزائدة على الطفل تتسبب فى زيادة العند لديه، وتوجد عدة أسباب أخرى مثل إهمال الطفل من الوالدين، التدليل الزائد، أو أحدهما، تقليد الوالدين، رغبة الطفل فى تأكيد ذاته، الأوامر دون إيضاح، المقارنة بين الأطفال.

وتوضح الإخصائية أشكال العند لدى لأطفال: المماطلة عند طلب أمر من الطفل ثم التنفيذ، أو مماطلة مع عدم التنفيذ، رفض غير مباشر ثم تنفيذ، تجاهل وعدم تنفيذ، رفض صريح وعدم تنفيذ.

وقدمت «السيد» عدة نصائح للتعامل مع ابنك/ ابنتك العنيدة:

1- تغيير سلوك الطلب عند الطفل وعدم إحساسه أنك تأمره.

2- وضع قواعد فى البيت وإشراك الطفل فى هذه القواعد.

3- لا تكثر الطلبات على طفلك حتى لا تشتته.

4- اذكر السبب عند طلبك للشىء ورفضك لأمر ما.

5- أعط طفلك مجالا للاختيار فى أمور لا تسبب ضررا له ليشعر بالاستقلالية.

6- ‏عند الطلب لابد للانتباه إلى أسلوبك ونبرة صوتك وكلماتك المستخدمة.

7- إشباع الحاجات النفسية والجسمية والعاطفية للطفل.

8- ترك أساليب التربية الخاطئة مثل (القسوة - الصراخ- الدلال الزائد).

9- على الوالدين تعديل سلوكهما مع أبنائهما حتى تتعدل سلوكيات أبنائهما.

10- استخدام أسلوب القصص مع ابنك العنيد عن عواقب العند وفضل طاعة الوالدين.‏

11- عدم استخدام الضرب فى ترويض ابنك العنيد.