المصري كيدز: «حدوتة».. «إدمان الألعاب»

★ ★ ★ ★ ★

لمتابعة اخبار المرآة .. اشترك الان

يوسف ولد جميل شاطر وشقى ودمه خفيف بيحب يلعب على طول بالألعاب الإلكترونية وطول الوقت مشغول فيها من غير وقت ولا حساب، وعلى طول بيخالف الاتفاق مع مامته ومفيش أى التزام، وجربت معاه كذا طريقة، وخلاص الموضوع ليه بقى إدمان. مجرد ما مامته تشيل الألعاب يبقى عصبى ويتخانق ويعيّط كمان ويفضل يقول زهقان زهقان لحد ما الموضوع زاد عن الاحتمال، وكان لازم يكون فيه حل لأن خلاص الأجازة بتخلص، والمدارس على الأبواب.

فكرت مامته ازاى تشغل وقته بحاجة مفيدة، وبدأت واحدة واحدة معاه الوقت اللى هيقعد فيه على الإلكترونيات بقى لازم يكون فيه فايدة منه مش كله لعب وخلاص وبقى كل يوم يتفرج على فيديو مفيد يعلمه حاجة جديدة، مرة لغة مرة جرافيك ومرات كان ازاى يصمم ألعاب.

عجبت يوسف الفكرة وحَبّ الموضوع وبقى نِفسه يعمل لعب زى اللى هو بيلعبها، وقرر ان الوقت اللى مسموح فيه بالإلكترونيات كله هيخليه عشان يتعلم ويحقق الهدف بتاعه، ويوم ورا يوم بدأ يوسف يكون كتير المعلومات وعرف خلاص البدايات وقرر يبدأ ينفذ الهدف ويعمل لعبة مفيدة للولاد اصحابه تعلمهم ازاى يفكروا صح، وتكون لعبة ذكاء عشان وقتهم مايضيعش، ويبقى الكل استفاد.