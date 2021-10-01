أخبار عاجلة

أكثر من 250 ألف عنصر أمن سيشاركون في تأمين سير العملية الانتخابية بالعراق -
الجمارك : غرفة عمليات لمتابعة تطبيق التسجيل المسبق للشحنات -
نائب محافظ الأقصر يبحث مع سفير ناميبيا بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين -
المتحدث العسكري: أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر سبتمبر -
مضاعفة الجوائز والأعداد .. فتح باب التقدم لجوائز جامعة بنها لعام 2022 -
البرلمان العربي يبحث مع الأمم المتحدة التعاون الفني في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف -
الجيزة تواصل تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير وهضبة الأهرام (فيديو) -
«المالية»: البدء في تدبير أول تسهيلات تمويلية بقيمة 2 مليار دولار -
أمين الأعلى للآثار: العثور على رؤوس وتماثيل كباش في طريق المواكب الملكية بالأقصر -
«أهلي 2003» يواجه الشرقية للدخان اليوم في افتتاح بطولة الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

المصري كيدز: «حدوتة».. «إدمان الألعاب»

Print
المصري كيدز: «حدوتة».. «إدمان الألعاب» المصري كيدز: «حدوتة».. «إدمان الألعاب»

لمتابعة اخبار المرآة .. اشترك الان

يوسف ولد جميل شاطر وشقى ودمه خفيف بيحب يلعب على طول بالألعاب الإلكترونية وطول الوقت مشغول فيها من غير وقت ولا حساب، وعلى طول بيخالف الاتفاق مع مامته ومفيش أى التزام، وجربت معاه كذا طريقة، وخلاص الموضوع ليه بقى إدمان. مجرد ما مامته تشيل الألعاب يبقى عصبى ويتخانق ويعيّط كمان ويفضل يقول زهقان زهقان لحد ما الموضوع زاد عن الاحتمال، وكان لازم يكون فيه حل لأن خلاص الأجازة بتخلص، والمدارس على الأبواب.

فكرت مامته ازاى تشغل وقته بحاجة مفيدة، وبدأت واحدة واحدة معاه الوقت اللى هيقعد فيه على الإلكترونيات بقى لازم يكون فيه فايدة منه مش كله لعب وخلاص وبقى كل يوم يتفرج على مفيد يعلمه حاجة جديدة، مرة لغة مرة جرافيك ومرات كان ازاى يصمم ألعاب.

عجبت يوسف الفكرة وحَبّ الموضوع وبقى نِفسه يعمل لعب زى اللى هو بيلعبها، وقرر ان الوقت اللى مسموح فيه بالإلكترونيات كله هيخليه عشان يتعلم ويحقق الهدف بتاعه، ويوم ورا يوم بدأ يوسف يكون كتير المعلومات وعرف خلاص البدايات وقرر يبدأ ينفذ الهدف ويعمل لعبة مفيدة للولاد اصحابه تعلمهم ازاى يفكروا صح، وتكون لعبة ذكاء عشان وقتهم مايضيعش، ويبقى الكل استفاد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجيزة تواصل تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير وهضبة الأهرام (فيديو)

الجيزة تواصل تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير وهضبة الأهرام (فيديو)

محمد صلاح يخسر جائزة مهمة أمام نابي كيتا في ليفربول (فيديو)

محمد صلاح يخسر جائزة مهمة أمام نابي كيتا في ليفربول (فيديو)

مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم

مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم

مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم

مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم