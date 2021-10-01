المصري كيدز: أفضل وضع لحمل «الرضيع»

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تخشى بعض الأمهات حمل أطفالهن بعد الولادة مباشرة خوفًا عليهم من حملهم بطريقة خاطئة تسبب لهم بعض الأضرار. الدكتور محمد مصطفى، إخصائى طب الأطفال، يقدم للأمهات أفضل الطرق لحمل الطفل الرضيع فى الأشهر الأولى.

قومى بوضع جسد ابنك على كتفك، أسندى رأسه باليد اليمنى، وضعى يدك اليسرى على جسمه من الأسفل. هذه الطريقة من أفضل الأوضاع لحمل الطفل، وهى أن تضعى يدك على ظهره لترفعى الوسط والظهر، وعند فرد اليد على الظهر سيستند رأسه إلى زاوية يدك بين الأصابع، ولا تقلقى من إمالة الرأس قليلًا إلى الوراء.

ضعى يدك تحت رأسه ورقبته وكتفيه، وقومى برفعه باليد الأخرى، واسمحى لهذه الذراع بضمه، على امتداد جسمه.