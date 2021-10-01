«قصر السينما» يختتم الملتقى الثالث لأفلام المحاولة

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أُقيم حفل ختام الملتقى الثالث لأفلام المحاولة بقصر السينما، مساء الخميس، وسط حضور جماهيري ضخم، وقد تم توزيع جوائز الفائزين بحضور الفنان والسيناريست تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما والمشرف العام على مشروع «ابدأ حلمك السينما بين يديك»، والدكتورة حنان موسى وكيل الوزارة للدراسات والبحوث، والدكتورة منى شعير مدير عام القصور المتخصصة، مع حضور لجنة تحكيم أفلام الملتقى وهم الدكتور أشرف محمد أستاذ قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما ( رئيساً )، والمخرج السينمائي أشرف فايق (عضواً)، ومهندسة الديكور السينمائي الدكتورة مروة عزب أستاذة الديكور بالمعهد العالي للسينما، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وأحيا حفل الختام فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث، بقيادة المايسترو «عمر شهاب» التي أمتعت الجمهور بباقة من أجمل الأغاني المصرية والعربية من أغاني التراث وأغاني زمن الفن الجميل والأغاني الدينية والروحية، كما قدمت الحفلة الإعلامية المتميزة «مريم يعقوب»، وأشرف على الحفل كلاً من هتان عبدالعظيم، أحمد عبدالنبي .

يذكر أن الفيلم الروائى القصير «موعد حياة» للمخرج «عمرو البهيدي» حصد على جائزة «وحيد حامد» كأفضل فيلم روائي قصير خلال فعاليات أفلام المحاولة الملتقى الثالث بقصر السينما .

كما حصد الفنان «أحمد بدير» بطل الفيلم على جائزة «فريد شوقي» كأفضل ممثل، وكذلك حصدت الفنانة «لبنى ونس» على جائزة «فريد شوقي» كأفضل ممثلة ... بينما حصد الموسيقار «محمود طلعت» على جائزة «صلاح مرعي» كأفضل موسيقى مؤلفة .

فيلم «موعد حياة» من تأليف وإخراج «عمرو البهيدي»، وبطولة النجم الكبير «أحمد بدير» والفنانة القديرة «لبنى ونس» و«إيمي الجندي» و«فرج يوسف» و«عبدالرؤوف الجندي» و«ميشو سعد». ومدير التصوير «وائل يوسف» و«أمير يوسف»، ومونتاج «أحمد عبدالغني»، وموسيقى الموسيقار «محمود طلعت» .

وقد حقق الفيلم نجاحاً كبيراً خلال مشاركته بالمهرجانات الدولية، وحاز الفيلم على العديد من الجوائز منها: جائزة أفضل مخرج بمهرجان لندن السينمائي الدولي، وأفضل فيلم بمهرجان أمستردام العالمي، وأفضل فيلم بمهرجان برشلونة الدولي للفيلم، وأفضل فيلم بمهرجان تريبفيل السينمائي الدولي بالهند، وجوائز أفضل مخرج وأفضل ممثل وأفضل سيناريو وأفضل موسيقى وتنويه خاص من لجنة التحكيم بمهرجانات دولية أخرى ... وشارك بالمسابقة الرسمية بمهرجان نيويورك لصانعي الأفلام، ومهرجان بيفرلي هيلز، ومهرجان ماليبو، ومهرجان سان دييغو للفيلم العربي بأمريكا، ومهرجان مدريد الدولي، وسوف يشارك قريباً بمهرجانات بإيطاليا وطوكيو وأمريكا وفرنسا وعدد من الدول في قارة أفريقيا .

كما حصد فيلم «رحلة العقباوي» للمخرج «أيمن صفوت ذكي» على جائزة «رمسيس مرزوق» عن أفضل فيلم تسجيلي قصير خلال فعاليات أفلام المحاولة الملتقى الثالث بقصر السينما .