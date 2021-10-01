تقليم الأظافر 150 جنيهًا وحمام طبى 25 وتنظيف أسنان 100 والدفن 50.. وحدة الحيوانات الأليفة بالإسكندرية تستقبل زبائنها: «كشف وعلاج وجراحات»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«خدمات بيطرية نقدمها لأهالى الإسكندرية.. كشف وفحص وعمليات جراحية، وتجميد جراح وجبر كسور»، هكذا تحدث الدكتور محمد الخياط، نائب رئيس وحدة الحيوانات الأليفة بإدارة وسط البيطرية بمديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، مشيرا إلى أن الوحدة تستقبل الكلاب والقطط الأليفة والسلاحف لتقديم كل ما يحتاجه الحيوان من خدمات يومية.

تحصين الكلاب والقطط فى وحدة الحيوانات الأليفة بالإسكندرية

«المصرى اليوم» أجرت جولة داخل الوحدة، وشهدت فحوصًا بيطرية لقطط وكلاب أليفة، داخل الوحدة.

تحصين الكلاب والقطط فى وحدة الحيوانات الأليفة بالإسكندرية

وقال «الخياط»: «رحلة البحث عن تطعيم الكلاب والقطط الأليفة تبدأ منذ وصول الحيوان بصحبة مالكه لإجراء فحص بيطرى، للتعرف على ما إذا كان يعانى أعراضًا مرضية ظاهرية من عدمها ومدى ملاءمة عمره للتطعيم».

تحصين الكلاب والقطط فى وحدة الحيوانات الأليفة بالإسكندرية

وأوضح أنه يتم تطعيم القطط ضد مرض السعار، و4 أمراض فيروسية بكتيرية، تسمى «الرباعى»، وكذا تطعيم الكلاب ضد الأمراض الأكثر شيوعًا، مشيرا إلى إجراء العمليات الجراحية (تعقيم وجبر كسور وولادات قيصرية وعظام وفتاك وناصور).

تحصين الكلاب والقطط فى وحدة الحيوانات الأليفة بالإسكندرية

وأشار إلى أن الوحدة تستقبل ما بين 80 و100 حالة يوميًّا، ما بين كلاب وقطط وسلاحف وببغاء، فضلًا عن استخراج تصاريح سفر للخارج.

تحصين الكلاب والقطط فى وحدة الحيوانات الأليفة بالإسكندرية

وقال «الخياط» إن تكلفة عملية إخصاء الذكر؛ سواء قطًا أو كلبًا 150 جنيها، وتعقيم أنثى القط 200، والولادة القيصرية للقطة 150، وسقوط الرحم 200، وعملية كسور العظام وتركيب مسامير وشرائح 300، وتجميل العين 200 والأذن 150، وفحص عينة سائل منوى 15، وكشف قطط وكلاب 20، وكشف سلاحف 15 وكشف قرود وببغاء ونسور 40 وقيمة استخراج بطاقة صحية للحيوان جنيهان وشهادة صحية للسفر 100 جنيه.

تحصين الكلاب والقطط فى وحدة الحيوانات الأليفة بالإسكندرية

ولفت «الخياط» إلى أن هناك خدمات أخرى، مثل عملية إزالة أظافر القط وتبلغ تكلفتها 150 جنيهًا والخراج 75 والناصور 50 وحلاقة شعر قطط 50 وحلاقة شعر كلاب كبيرة 80 وحمام طبى 25 وتنظيف أذن قطط 30 وتنظيف أذن كلاب 50 وتنظيف أسنان 100 وقتل رحيم 50، ودفن كلاب وقطط بـ50 جنيهًا.

تحصين الكلاب والقطط فى وحدة الحيوانات الأليفة بالإسكندرية

تحصين الكلاب والقطط فى وحدة الحيوانات الأليفة بالإسكندرية