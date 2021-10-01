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بشرة خير لزوار المسجد الحرام ( تعرف عليها)

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بشرة خير لزوار المسجد الحرام ( تعرف عليها) بشرة خير لزوار المسجد الحرام ( تعرف عليها)

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أعلن المتحدث باسم هيئة شؤون الحرمين، هاني حيدر، أن السلطات اتخذت قرارا هو الأول من نوعه منذ تفشي جائحة كورونا في المملكة، حيث سيتم تجهيز الساحة الخارجية بالسجاد لأداء الصلاة في المسجد الحرام.

وأوضح حيدر أنه سيتم تجهيز الساحة الخارجية بالسجاد لأداء الصلاة في المسجد الحرام، بداية من اليوم الجمعة، وذلك لأول مرة منذ بدء أزمة كورونا لأداء الصلوات الخمس.

وأكد أنه سيتم استقبال المصلين، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة ، مع التعقيم والتطهير وتوزيع مياه زمزم للمصلين، أيضا.

ورفعت وزارة الحج والعمرة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصل، بشكل يومي.

وتجاوزت الإصابات في العالم 233 ملايين حالة ونحو 5 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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