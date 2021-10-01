بالصور.. مشروع التغذية للأطفال والأمهات في اليمن يقدم خدماته لـ23.900 مستفيد خلال أسبوع

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بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ 23.900 مستفيد، خلال المدة من 16 حتى 22 سبتمبر 2021م.

وجرى فرز 5.806 أطفال، وتقديم العلاج لـ272 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 554 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ417 طفلًا، لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 3.043 مستفيدة من الأمهات الحوامل المرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ559 امرأة، فيما حصلت 1.444 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل "IMCI"، واستفادت 10.323 مراجعة من أنشطة التوعية، و1.482 مستفيدة من ركن المشورة.

ويأتي ذلك امتدادًا لدور المملكة الإنساني ممثلًا في المركز لدعم المحتاجين الذين يعانون من سوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات في اليمن وفقًا لما يمرون به.

