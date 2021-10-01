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يدمر كل شيء أمامه ..بركان «لاس بالماس» بإسبانيا يثير الذعر ويطلق حمما طويلة المدى

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يدمر كل شيء أمامه ..بركان «لاس بالماس» بإسبانيا يثير الذعر ويطلق حمما طويلة المدى يدمر كل شيء أمامه ..بركان «لاس بالماس» بإسبانيا يثير الذعر ويطلق حمما طويلة المدى

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لا تزال كارثة جزيرة «لا س بالماس» الإسبانية تثير الذعر وسط الجزيرة مع استمرار ثوران البركان المدمر وتدفق الحمم البركانية في المحيط الأطلنطي، لتشكل «لسانا» يمتد على أكثر عن عشرة هكتارات، حسبما أكد معهد جزر الكناري للبراكين.

ورحل عن الجزيرة نحو ستة آلاف من سكانها البالغ عددهم 85 ألف نسمة، حيث سارعوا إلى مغادرة منازلهم اثناء ثوران البركان، منا اسفر عن عواقب وخيمة تؤثر على زراعة الموز، الذي يعد النشاط الاقتصادي الرئيسي في الجزيرة، وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية وعالمية اليوم.

وقالت السلطة المحلية للجزيرة على تويتر: «أثر الانفجار البركاني على حوالي 476 هكتارا» من هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 70 ألف هكتار .

ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق باسم معهد جزر الكناري ديفيد كالفو قوله: «من المقدر أنها ستتجاوز عشرة هكتارات» حيث أكد أنه سيتم إجراء قياسات أكثر دقة في الساعات المقبلة باستخدام طائرات مسيّرة.

و وصل تدفق الحمم البركانية من البركان الذي يسمى «كومبري فييخا» ويعني «القمة العتيقة»، والذي ثار قبل 11 يوما، إلى البحر في ليل الاربعاء بعد اجتياز ستة كيلومترات وتدمير كل شيء في طريقه.

و استمر البركان منذ ذلك الحينو في إطلاق الحمم البركانية والتي تتدفق إلى المحيط. ويؤدي تصادم الحمم البركانية التي تبلغ حرارتها أكثر من ألف درجة، ومياه البحر إلى تصاعظ غازات سامة محتملة، حيث طلبت بلدية لاس بالماس، وهي المحلية للجزيرة، من سكان العديد من أحياء تازاكورتي عدم الخروج من أجل تجنب تسمم محتمل بالغاز«.

استمرار ثوران بركان في جزر الكناري في لا بالما بإسبانيا - صورة أرشيفية
ثوران بركان في جزر الكناري في لا بالما بإسبانيا - صورة أرشيفية
ثوران بركان في جزر الكناري في لا بالما بإسبانيا - صورة أرشيفية
استمرار ثوران بركان في جزر الكناري في لا بالما بإسبانيا - صورة أرشيفية
ثوران بركان في جزر الكناري في لا بالما بإسبانيا - صورة أرشيفية
ثوران بركان في جزر الكناري في لا بالما بإسبانيا - صورة أرشيفية
ثوران بركان في جزر الكناري في لا بالما بإسبانيا - صورة أرشيفية
ثوران بركان في جزر الكناري في لا بالما بإسبانيا - صورة أرشيفية
ثوران بركان في جزر الكناري في لا بالما بإسبانيا - صورة أرشيفية
ثوران بركان في جزر الكناري في لا بالما بإسبانيا - صورة أرشيفية
استمرار ثوران بركان في جزر الكناري في لا بالما بإسبانيا - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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