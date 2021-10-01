أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرّف عليها

كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي، الاثارة والتشويق لم تغب بل كانت حاضرة في كل تفاصيل الاحداث الرياضية
على الصعيد المحلي استولى خبر إعلان قائمة الأخضر السعودي لمواجهتي اليابان والصين في الدوري الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر على اهتمام الإعلام في المملكة، وأيضاً فشل الأهلي في الحصول على الدعم من مبادرة الحوكمة.
أما على الصعيد العالمي فكان سقوط قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في ليالي دوري الأبطال محور حديث الصحافة العالمية.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتاح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
رينارد يعلن تشكيلة الأخضر لمواجهتي اليابان والصين
https://sabq.org/twBZVh
وزارة الرياضة تعلن استحقاق 15 نادياً لدعم مبادرة الحوكمة.. والأهلي يفشل في الحصول على الدعم
https://sabq.org/TW6tSj
"الانضباط" تهدد الاتحاد بحرمانه من جماهيره
https://sabq.org/Xdxt7f
ثلاث أشهر تفصل "كنو" عن التوقيع لأي نادٍ
https://sabq.org/FCMp9P
الشهري يعلن قائمة الأخضر الأولمبي لبطولة غرب آسيا
https://sabq.org/RgfB5T
كاريلو يطلب الرحيل عن الهلال.. "سبق" تكشف الحقيقة
https://sabq.org/Q7CLRD
خسارة تاريخية لريال مدريد في دوري الأبطال
https://sabq.org/gCDTpH
فريق مدرب الهلال يقسو على برشلونة في دوري الأبطال
https://sabq.org/FKCNyq
الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة يخرج أول دفعة من السيدات في القفز المظلي الحر
https://sabq.org/b4MrTj
أول مدربة سعودية تشارك في البرنامج الأوروبي للكرة الطائرة
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طرح تذاكر كأس العرب FIFA
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السعودية تستضيف بطولتي أرامكو الدولية للسيدات والفرق
https://sabq.org/PgDtZw
تحديد موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2021 لأفضل لاعب في العالم
https://sabq.org/rYfT5M
أخضر الطاولة يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022
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الوحدة الإماراتي يتعاقد مع لاعب الشباب البرتغالي فابيو مارتينيز
https://sabq.org/XBsP9W