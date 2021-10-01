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صدارة تاريخية لفريق ضمك في دوري المحترفين

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صدارة تاريخية لفريق ضمك في دوري المحترفين صدارة تاريخية لفريق ضمك في دوري المحترفين

صدارة تاريخية لفريق ضمك في دوري المحترفين

اعتلى فريق ضمك صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم "دوري المحترفين السعودي" مؤقتًا، وذلك عقب فوزه على مضيفه الرائد 2/ صفر، أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة السابعة من المسابقة.

وهي المرة الأولى في تاريخ نادي ضمك التي يعتلي فيها صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين، وذلك بعد أن نجح في تحقيق الفوز في 4 مناسبات وتعادلين وخسارة، مسجّلًا أفضل انطلاقة له في الدوري السعودي.

وحقّق الفريق الجنوبي بعد فوزه على الرائد مكاسب كثيرة؛ أبرزها:

- تصدّر جدول الترتيب بـ14 نقطة.

- سجل أول فوز على الرائد بتاريخه في دوري المحترفين، بعد 4 مباريات خسرها جميعًا.

- بات ضمك أكثر فريق يحقّق انتصارات هذا الموسم مساويًا للنصر والاتحاد بـ4 انتصارات بفوزه على الطائي وأبها والفيصلي والرائد، وهو رابع أقوى هجوم برصيد 11 هدفَا.

ويعد ضمك أكثر فريق خروجًا بشباك نظيفة "3 مباريات" متساويًا مع الباطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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