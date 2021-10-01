نائب: الفاتورة الإلكترونية الحل لتعظيم موارد الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمي

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قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة نحو تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، نحو التحول الرقمي لتطبيق نظام «الفاتورة الإلكترونية» لتعظيم الاستفادة من كافة موارد الدولة المصرية، فضلًا عن تطوير ومواكبة كافة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية العالمية.

وأضاف النائب، في بيان أصدره اليوم، أن نظام الفاتورة الإلكترونية فرصة لإدخال كل من يتعامل خارج الاقتصاد الرسمي إلى الاقتصادر الرسمي، والذي يصل إلى 60% من حجم الاقتصاد، بالإضافة إلى أنها تعمل على تتبع بيع المنتج في السوق منذ دخوله المصنع كمادة خام إلى أن يصل إلى المستهلك، وأيضًا يعمل نظام التسجيل الجديد منع عمليات غسيل الأموال، من خلال عملية التتبع، لافتًا إلى أنه من خلال الحوكمة تجاه المنظومة المالية للدولة سوف تعمل على خلق نوع من العدالة الضريبية، كما أنه تعمل على وضع السوق الغير رسمي أمام الأمر الواقع من خلال تسديد الضريبة المستحقة عليه وعدم الهروب من السداد.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن العائد من تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيعمل على التكامل والربط بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية والدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع جهود التيسير على مجتمع الأعمال الهادفة إلى تحفيز الاستثمار.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي يأتي ضمن منظمة التحول الرقمي التي تقوم بها الدولة بسرعة تطبيقها والانتهاء من كافة متطلباتها بما في ذلك تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالدولة لتواكب هذه التكنولوجيا الحديثة المتطورة، مما يُسرع من عجلة التنمية داخل الدولة المصرية، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن نظام الفاتورة الإلكترونية أحد المشروعات المهمة للنهوض بالمنظومة الضريبية وتحقيق الشمول المالي.