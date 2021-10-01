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فرق طبية لتطعيم المواطنين المشاركين بمهرجان الشرقية للخيول العربية

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فرق طبية لتطعيم المواطنين المشاركين بمهرجان الشرقية للخيول العربية فرق طبية لتطعيم المواطنين المشاركين بمهرجان الشرقية للخيول العربية

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واصلت الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، جهودها المكثفة للتأمين الطبي، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال اليوم الثانى من فاعليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ ٢٥ «اليوبيل الفضي»، والمقام بأرض الفروسية بمركز ومدينة بلبيس، تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب
محافظ الشرقية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مديرية الشؤون الصحية، وضعت خطة تأمين طبي لهذا الحدث الكبير، بالتنسيق مع فرع هيئة الإسعاف بالشرقية، حيث تم الدفع بفرق الإنتشار السريع الطبية بإشراف مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية ببلبيس، ومدير مستشفي بلبيس، وتم الدفع أيضا بسيارات الإسعاف اللازمة لتأمين المهرجان، بالإضافة إلى توفير عيادة متنقلة وفرق طبية لتلقي المواطنين المشاركين بالمهرجان لقاح المستجد كوفيد ١٩، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقام وكيل الوزارة أمس بالإشراف على أماكن تمركز سيارات الإسعاف، والفرق الطبية التابعة للمديرية، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمهرجان، وقياس درجات الحرارة لجميع المشاركين بالمهرجان والجمهور، وارتداء الكمامة، مع توفير عيادات خارجية متنقلة لتوقيع الكشف الطبي على المشتبه إصابته بارتفاع في درجات الحرارة، أو أي أعراض مرضية أخرى.


ويتضمن المهرجان مسابقات لجمال الخيول العربية، ومسابقات لأدب الخيل العربي المسجلة وغير المسجلة من الأناث والذكور، وعروض رياضية، ومباراة لفريق البولو سيدات، والبولو رجال للفروسية، ومسابقات أخرى للخيول العربية، ويتم منح الفائزين جوائز متميزة من كئوس ودروع تميز ومجسمات لحصان جامح يمثل شعار المحافظة.

المصرى اليوم

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