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الرئيس يجري جولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري

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الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري الرئيس يجري جولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري

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قام الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة.

وتفقد أعمال التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد وكذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للاحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من والى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

كما تفقد الرئيس كذلك سير الموقف التنفيذي بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى خاصة القطاع الممتد من محور الاوتوستراد بشرق القاهرة إلى منطقة المنيب ليصبح ٨ حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من ٤ حارات مع تزويده بكافة الخدمات الضرورية.

وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل بشأن تفاصيل الخطوات الانشائية وتوقيتات التنفيذ.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد اعمال توسع الطريق الدائري و عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد اعمال توسع الطريق الدائري و عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد اعمال توسع الطريق الدائري و عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة

المصرى اليوم

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