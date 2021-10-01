في يومهم العالمي.. كيف تناولت الأعمال الفنية الحُب لدى كبار السن؟

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كثيرا ما نسمع جملة أن «الفن مرآة المجتمع»، ونرددها دون أن ندري ما هي حقيقة تلك الجملة؟ ولا من أين أتت؟ ولا ندرك ما هي أهميتها؟.

فعند دراسة أو معرفة طريقة تفكير وسلوكيات أي مجتمع، كل ما عليك هو أن تفحص مكتبة أعماله الفنية، سواء في الدراما أو الرسم أو الكتابة، حيث أن كلها مجالات تعكس أفكار ومعتقدات ذلك المجتمع أو تلك الحقبة.

وبالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن وجدنا أن السينما العالمية تناولت في العديد من أفلامها تلك الفئة العمرية بمشكلاتهم واحتياجاتهم، في حين أن المكتبة الخاصة بالمجتمع المحلي تبدو خالية من أعمال وجهت لتلك الفئة، إلا من وجود بعض الإشارات إليهم من خلال أدوار ثانوية ببعض الأعمال المهمة.

لكن على ما يبدو تدارك الجيل الحالي أهمية إنتاج أعمال تتحدث عن فئة كبار السن وعن مشاعرهم، فمؤخرا تم الاهتمام بهذا الأمر، وفي هذا التقرير سوف نستعرض أبرزتلك الأعمال:

فيلم فوتو كوبي

البعض يعتقد أن أصحاب ذلك العمر قد يتوقف قلبهم عن النبض باسم الحب بحكم ما وصلوا إليه من نضج، وأن ما مروا به من تجارب وما أصاب بعضهم من أمراض كفيل بأن يجعل صوت الحب ينعدم بداخلهم حتى يختفي، فيحل مكانه صوت تأمين حياة كريمة للأبناء أوالسعي وراء أطباء في شتى المجالات.

حتى جاء فيلم «فوتو كوبي» ليطعن وجهة النظر تلك، وأيضا يقدم رسالة تحذيرية من انتظار ما لا أمل في عودته حتى لا يمر قطار العمر في وهم الانتظار، وذلك من خلال قصة صاحب مكتبة تصوير الأوراق والذي يجسد دوره الفنان محمود حميدة، وهذه الشخصية مضت عمر في انتظار أشياء لن تحدث، حتى تعرف على (صفية) التي لعبت دورها شيرين رضا وكانت تعاني من آلام مرض جعلها تبتعد عن الاختلاط بالناس لدرجة كبيرة، وبعد معرفته بها أدرك حجم الوقت الذي مضى منه دون أن يشعر به في انتظار سراب.

الفيلم من تأليف هيـثم دبـور، وإخراج تامر عشري، وبطولة محمود حميدة وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد داش وفرح يوسف.

حكاية «رق الحبيب» من مسلسل «ورا كل باب»

تدعم حكاية «رق الحبيب» من مسلسل «ورا كل باب»، الموسم الثانى، فكرة أن الحب لا يتوقف بسبب عمر، بالإضافة لاستعراض جحود الأبناء اتجاه أبائهم والمعاناة التي يعيشها كبار السن، وخاصة في حال وضعهم في دار مسنين، كما تتطرق لمشاكل الميراث والطمع السائد في بعض الأسر.

تم عرض حلقات تلك الحكاية، في منتصف الشهر الماضي، وقامت ببطولتها كلا من سوسن بدر وإيمي طلعت زكريا ومروة عبدالمنعم وأحمد فؤاد سليم وإيهاب فهمى وشريف خير الله، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وتصل حلقاته إلى 45 حلقة، كل حدوتة تنقسم إلى 9 حلقات بنجوم ومؤلف ومخرج مختلفين.