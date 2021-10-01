افتتاح مسجد الإسراء بالعريش بعد إحلاله وتجديدة بـ 3 مليون جنيه

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بدأت محافظة شمال سيناء احتفالاتها بالذكرى 48 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، حيث افتتح الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، مسجد الإسراء بإدارة شرق العريش، وذلك بعد إحلاله وتجديده وتطويره بالجهود الذاتية بقيمة 3 ملايين جنيها .

وعقب الافتتاح قام المحافظ ومرافقوه بآداء صلاة الجمعة في المسجد.. حيث تناولت خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ الشحات إبراهيم مدير إدارة المتابعة بمديرية الأوقاف تحت عنوان «إعمال العقل في فهم النص» النصر العظيم الذي حققه الجيش المصرى في السادس من أكتوبر عام 1973، والتضحيات التي يقدمها أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية على أرض سيناء لينعم الوطن بالاستقرار والأمن والأمان .

وأكد المحافظ على افتتاح عدد 8 مساجد بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة الماضية، وسيتم افتتاح عدد 12 مسجدًا آخرين بمختلف مدن المحافظة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن عدد المساجد بالمحافظة يبلغ 1375 مسجدًا داخل محافظة عدد سكانها لا يتجاوز 500 ألف نسمة، وهو يمثل نسبة كبيرة على مستوى المحافظات قياسًا بعدد السكان .

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة وإحلال وتجديد عدد من المساجد التي تحتاج إلى إعادة صيانة وتأهيل في مختلف مدن المحافظة، وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية .

وبدوره، أكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء أن افتتاح مسجد الإسراء بالعريش بالتزامن مع افتتاح 9 مساجد أخرى على مستوى الجمهورية ليصبح إجمالى ما تم افتتاحه من بداية يوليو الماضى حتى تاريخه 206 مساجد على مستوى الجمهورية.. منها 183 مسجدًا جديدًا «إحلالًا وتجديدًا»، و23 مسجدًا «صيانًة وترميمًا» .