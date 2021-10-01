أخبار عاجلة

استعدادات «التعليم» لمواجهة كورونا بالمدارس: مراقب لفحص الطلاب بصريًا.. وإحالة المشتبه بهم للعزل -
كرم كردي: لن أخوض انتخابات النادي الأولمبي -
«العناني» يُطلع نظيره الفرنسي على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير -
مدرب المنتخب السابق ينتقد كوكا و مرموش لهذا السبب -
لاعب الأهلي : كيروش يتسم بالعناد مع اللاعبين -
التنزاني عبدالرزاق جرنة يفوز بجائرة نوبل للأدب -
«ديوك الحاج نعمان» عرض أول على مسرح مكتبة مصر الجديدة غدا -
السفارة الأمريكية لدى الرياض تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها -
"البيئة": موقع مسجد سوق الخميس بالعارضة لم يتم استلامه -
عبدالله العثيم يحتفي  بالسفير العماني لدى المملكة العربية السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات بالإسكندرية (صور)

Print
وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات بالإسكندرية (صور) وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات بالإسكندرية (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية اليوم، زيارة لأوائل المرحلتين الإعدادية والثانوية بمحافظة المنيا، لتفقد المقتنيات الخاصة بالأسرة العلوية، حيث كان في استقبالهم وتقديم الشرح لهم داخل قاعات المتحف، بسنت أنور وسهى مصطفي إمناء أثرية بمتحف المجوهرات الملكية.

وأبدى الجميع إعجابهم الشديد بالطراز المعماري للقصر ومقتنياته، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية، أثناء الزيارة التي جرت وسط الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة المستجد.

وفى سياق متصل، استقبل المتحف أيضاً مجموعة مكونة من ١٩ فرد من الجمعية المصرية للأقزام بالإسكندرية، تحت إشراف مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بميناء الإسكندرية.

وأجرى الوفد جولة خاصة داخل القصر وشرح مقتنيات المتحف المختلفة والتقاط صور تذكارية داخل القصر وخارجه.

وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات الملكية (صور)
وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات الملكية (صور)
وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات الملكية (صور)
وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات الملكية (صور)
وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات الملكية (صور)
وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات الملكية (صور)
وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات الملكية (صور)
وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات الملكية (صور)
وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات الملكية (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و 2377 إصابة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و 2377 إصابة بفيروس كورونا

«الصحة»: تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1091 إصابة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1091 إصابة بفيروس كورونا