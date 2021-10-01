وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات بالإسكندرية (صور)

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استقبل متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية اليوم، زيارة لأوائل المرحلتين الإعدادية والثانوية بمحافظة المنيا، لتفقد المقتنيات الخاصة بالأسرة العلوية، حيث كان في استقبالهم وتقديم الشرح لهم داخل قاعات المتحف، بسنت أنور وسهى مصطفي إمناء أثرية بمتحف المجوهرات الملكية.

وأبدى الجميع إعجابهم الشديد بالطراز المعماري للقصر ومقتنياته، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية، أثناء الزيارة التي جرت وسط الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق متصل، استقبل المتحف أيضاً مجموعة مكونة من ١٩ فرد من الجمعية المصرية للأقزام بالإسكندرية، تحت إشراف مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بميناء الإسكندرية.

وأجرى الوفد جولة خاصة داخل القصر وشرح مقتنيات المتحف المختلفة والتقاط صور تذكارية داخل القصر وخارجه.

وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات الملكية (صور)

وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات الملكية (صور)

وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات الملكية (صور)

وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات الملكية (صور)

وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات الملكية (صور)

وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات الملكية (صور)

وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات الملكية (صور)

وفد من الجمعية المصرية للأقزام وأوائل المنيا يزورون متحف المجوهرات الملكية (صور)