بسبب تأثير كورونا الفادح..«الصحة العالمية» ترفع شعار «الرعاية النفسية للجميع»

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قررت منظمة الصحة العالمية انتهاج أسلوب جديد هذا العام في الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية والذي يوافق العاشر من أكتوبر الجاري، حيث ترفع شعار «الرعاية الصحية النفسية للجميع»، وذلك انطلاقا من تأثير ازمة الوباء العالمي على جميع سكان الأرض.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم:«كان لجائحة كوفيد-19 أثر فادح على الصحة النفسية للناس، مشيرة إلى تضرر بعض الفئات من ذلك بشكل خاص، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية وفي الخطوط الأمامية، والطلاب والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم وأولئك المصابين بحالات صحية نفسية أصلا، وفي الوقت ذاته تعطلت بشدة خدمات الصحة النفسية والعصبية وخدمات اضطرابات تعاطي مواد الإدمان.

واستدركت بأن ثمة ما يدعو إلى التفاؤل، فأثناء جمعية الصحة العالمية المعقودة في مايو 2021، أقرت الحكومات من جميع أقطار العالم بالحاجة إلى الارتقاء بنوعية خدمات الصحة النفسية على جميع المستويات، لافتة إلى أن بعض البلدان ابتكرت بالفعل سبلا جديدة لتقديم رعاية الصحة النفسية لسكانها.

واردفت المنظمة بأنها ستعرض خلال حملة هذا العام لليوم العالمي للصحة النفسية، الجهود التي بذلتها بعض هذه البلدان، وانها ستشجعها على إلقاء الضوء على القصص الإيجابية في إطار أنشطتكم لهذا اليوم، لتصبح مصدر إلهام للآخرين.

واضافت :«سنقدم كذلك مواد جديدة بأشكال سهلة القراءة عن سبل رعاية صحتكم النفسية وتقديم الدعم للآخرين أيضاً في هذا المجال، آملين أن تستفيدوا من هذه المواد».

ودعت إلى تحويل شعار «الرعاية الصحية النفسية للجميع إلى واقع، في حين وضعت وسما»هاشتاج «للحملة لمساندتها #اليوم_العالمي_للصحة_النفسية