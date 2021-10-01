إصابة مسؤول بالمعهد القومي للاتصالات في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

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أصيب مسئول بالمعهد القومي للاتصالات في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الغربي في المنيا.

تلقي اللواء محمد عبد التواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 186 ل ف ص ملاكي ، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام قرية الجهاد، بمركز العدوه.

تسبب في إصابة احمد. ز . ج ، 44 سنة ، مسئول رئيس قسم المكتبات، بالمعهد القومي للاتصالات، مقيم بحلوان بالقاهرة .

تم نقل المصاب الي مستشفي مغاغة المركزي لتلقي العلاج ، وتم التحفظ علي السيارة بنقطة شرطة الشيخ مسعود تحت تصرف النيابة العامة .