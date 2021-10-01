الأوبرا تحتفي بانتصارات أكتوبر على مسرح النافورة الأربعاء

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تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس حفل لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 6 أكتوبر المقبل، على خشبة مسرح النافورة، بمناسبة ذكري انتصارات اكتوبر.

يشارك في الحفل فصول كورال الأطفال والشباب بالاشتراك مع فصول الباليه، تصميم رقصات وتدريب عيشة فؤاد، تدريب كورال الاطفال داليا حسنين،تدريب وقيادة د.محمد عبدالستار، رؤية فنية وإعداد عبدالوهاب السيد،تحت إشراف د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم اقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه , الكلاكيت , الغناء الاوبرالي والعربي , الفلوت , الفيولينة , العود , القانون , الكمان الشرقي واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الاوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب اقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة .