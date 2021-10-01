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اعتماد نتيجة القبول بمدارس التمريض بأسوان للعام الدراسى الجديد

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اعتماد نتيجة القبول بمدارس التمريض بأسوان للعام الدراسى الجديد اعتماد نتيجة القبول بمدارس التمريض بأسوان للعام الدراسى الجديد

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اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة قبول الطلاب والطالبات الجدد بمدارس التمريض على مستوى المحافظة بإجمالى 392 طالب وطالبة تم قبولهم فى 13 مدرسة للتمريض بمختلف المدن والمراكز وذلك من إجمالي 2213 طالب وطالبة تقدموا لأداء الإختبارات من أجل إختيار الكوادر البشرية القادرة على العمل ضمن أطقم التمريض الذين سيتم تأهيلهم للعمل بالمنظومة الطبية المتطورة خلال الفترة القادمة .

واكد محافظ أسوان على أن الإختبارات كانت من لجان محايدة بإشراف من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بجامعة أسوان حيث شملت كشف الهيئة للقدرات الشخصية والتناسق البدنى والنفسى ، بجانب قيام مديرية الصحة بإجراء الكشف الطبي عليهم ، بالإضافة إلى قيام مديرية التربية والتعليم بإجراء إختبارات اللغات والحاسب الآلى والمعلومات العامة ، لافتاً إلى أنه سيتم فتح باب التظلم في الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر الجارى وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم مع نشر الورقة الإمتحانية للطالب المتقدم بالتظلم على الصفحة الرسمية للمحافظة تأكيداً للشفافية والمصداقية والعدالة .

المصرى اليوم

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