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مع بدء تشغيل سوق الجملة الجديد .. اعلان الأسعار الاسترشادية للمواطنين

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مع بدء تشغيل سوق الجملة الجديد .. اعلان الأسعار الاسترشادية للمواطنين مع بدء تشغيل سوق الجملة الجديد .. اعلان الأسعار الاسترشادية للمواطنين

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مع بدء تشغيل سوق الجملة الجديد بالعريش ، أعلنت مديرية والتجارة الداخلية بشمال سيناء الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة داخل السوق اليوم الجمعة أول أكتوبر ، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالتخفيف عن المواطنين.

وحددت الأسعار الاسترشادية الخضر في السوق بواقع : من 8 – 9 جنيهات لكيلو الطماطم ، من 8 – 9 جنيهات لكيلو البطاطس ، من 4 – 5 جنيهات لكيلو البصل ، من 7 – 8 جنيهات لكيلو الباذنجان العروس ، من 5 – 6 جنيهات لكيلو الباذنجان الرومى ، من 8 – 10 جنيهات لكيلو الفلفل الرومى ، من 7 – 9 جنيهات لكيلو الكوسة ، من 8 – 10 جنيهات لكيلو الخيار البلدى ، من 9 – 10 جنيهات لكيلو الليمون ، ومن 16 – 17 جنيها لكيلو البامية .

وبالنسية للفاكهة .. تم تحديد الأسعار الاسترشادية بواقع : من 7 – 8 جنيهات لكيلو العنب الفيومى ، من 9 – 10 جنيهات لكيلو البلح ، من 6 – 8 جنيهات لكيلو الجوافة ، من 8 – 10 جنيهات لكيلو الرمان الصعيدى ، من 3 – 5 جنيهات لكيلو الرمان البلدى ، ومن 6 – 8 جنيهات لكيلو البرتقال .

وكان محافظ شمال سيناء قد شهد بعد ظهر اليوم بداية تشغيل سوق الجملة الجديد بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش لخدمة المواطنين ، وذلك في اطار احتفالات محافظة شمال سيناء بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر ، والذى تكلف 180 مليون جنيها .

المصرى اليوم

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