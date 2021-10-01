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إقبال من المواطنين على حديقة فريال واستمرار توافد أتوبيسات الرحلات لبورسعيد

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إقبال من المواطنين على حديقة فريال واستمرار توافد أتوبيسات الرحلات لبورسعيد إقبال من المواطنين على حديقة فريال واستمرار توافد أتوبيسات الرحلات لبورسعيد

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شهدت حديقة فريال التاريخية اليوم الجمعة، اقبالا كبيرا من الزائرين من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، حيث يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لبورسعيد لزيارة العديد من المناطق السياحية ببورسعيد وعلى رأسها حديقة فريال والتى اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمحافظة وذلك بعد التطور الحضارى والجمالى الذي شهدته حديقة فريال التاريخية والتى أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرا .

وأعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة حديقة فريال والتى تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبى، مؤكدين على أن بورسعيد شهدت طفرة كبيرة في مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتى يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى .

يذكر أن محافظة بورسعيد تشهد حاليا اقبالا من الزائرين من مختلف المحافظات لمشاهدة التطورات التي حققتها المدينة في مختلف المجالات واهمها المجال السياحى والاسواق وتقديم خدمات مميزة للزائرين .

المصرى اليوم

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