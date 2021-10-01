أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرّف عليها

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كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي، الاثارة والتشويق لم تغب بل كانت حاضرة في كل تفاصيل الاحداث الرياضية

على الصعيد المحلي استولى خبر إعلان قائمة الأخضر السعودي لمواجهتي اليابان والصين في الدوري الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر على اهتمام الإعلام في المملكة، وأيضاً فشل الأهلي في الحصول على الدعم من مبادرة الحوكمة.

أما على الصعيد العالمي فكان سقوط قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في ليالي دوري الأبطال محور حديث الصحافة العالمية.

وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتاح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.

رينارد يعلن تشكيلة الأخضر لمواجهتي اليابان والصين

https://sabq.org/twBZVh

وزارة الرياضة تعلن استحقاق 15 نادياً لدعم مبادرة الحوكمة.. والأهلي يفشل في الحصول على الدعم

https://sabq.org/TW6tSj

"الانضباط" تهدد الاتحاد بحرمانه من جماهيره

https://sabq.org/Xdxt7f

ثلاث أشهر تفصل "كنو" عن التوقيع لأي نادٍ

https://sabq.org/FCMp9P

الشهري يعلن قائمة الأخضر الأولمبي لبطولة غرب آسيا

https://sabq.org/RgfB5T

كاريلو يطلب الرحيل عن الهلال.. "سبق" تكشف الحقيقة

https://sabq.org/Q7CLRD

خسارة تاريخية لريال مدريد في دوري الأبطال

https://sabq.org/gCDTpH

فريق مدرب الهلال يقسو على برشلونة في دوري الأبطال

https://sabq.org/FKCNyq

الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة يخرج أول دفعة من السيدات في القفز المظلي الحر

https://sabq.org/b4MrTj

أول مدربة سعودية تشارك في البرنامج الأوروبي للكرة الطائرة

https://sabq.org/yHVnJW

طرح تذاكر كأس العرب FIFA

https://sabq.org/WkbXxC

السعودية تستضيف بطولتي أرامكو الدولية للسيدات والفرق

https://sabq.org/PgDtZw

تحديد موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2021 لأفضل لاعب في العالم

https://sabq.org/rYfT5M

أخضر الطاولة يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022

https://sabq.org/gGhSt4

الوحدة الإماراتي يتعاقد مع لاعب الشباب البرتغالي فابيو مارتينيز

https://sabq.org/XBsP9W