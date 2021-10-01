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لا تلتفتوا.. "إبراهيم فهد" مشيداً بإدارة "ضمك" ولاعبيه: واصِلوا حصد النقاط

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لا تلتفتوا.. "إبراهيم فهد" مشيداً بإدارة "ضمك" ولاعبيه: واصِلوا حصد النقاط لا تلتفتوا.. "إبراهيم فهد" مشيداً بإدارة "ضمك" ولاعبيه: واصِلوا حصد النقاط
شكر رئيس النادي وأبدى رضاه عمّا قدمه نجوم الفريق المدرب الكرواتي

لا تلتفتوا..

طالب عضو شرف نادي ضمك نائب المشرف على فريق كرة القدم سابقاً إبراهيم فهد، محبي ضمك وإدارته ولاعبي الفريق الكروي الأول بمواصلة حصد النقاط والتركيز العالي في المباريات القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشدد، خلال حديثه، على التفكير فقط في الملعب، وأن يثقوا في إمكانياتهم العالية في المباريات المقبلة من الدوري والإعداد لها بالشكل المطلوب دون الالتفات لنتائج الفرق الأخرى، كما أبدى رضاه عما قدمه نجوم الفريق والعمل الرائع للجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي رزيتش وطاقمه المساعد، وكذلك الجهد المبذول على الصعيد الإداري بقيادة الرئيس التنفيذي محمد الراشد.

وقدّم شكره لإدارة النادي برئاسة الخبير صالح أبونخاع على النهضة الكبيرة التي أحدثوها في النادي على مستوى جميع الأصعدة الرياضية والثقافية والاجتماعية، مشيراً إلى أن هذا ليس بمستغرب على المخلصين أمثالهم، متمنياً للجميع التوفيق والسداد في قادم الأيام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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