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استعدادات «التعليم» لمواجهة كورونا بالمدارس: مراقب لفحص الطلاب بصريًا.. وإحالة المشتبه بهم للعزل
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:17 مساءً
كرم كردي: لن أخوض انتخابات النادي الأولمبي
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:16 مساءً
«العناني» يُطلع نظيره الفرنسي على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:16 مساءً
مدرب المنتخب السابق ينتقد كوكا و مرموش لهذا السبب
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:16 مساءً
لاعب الأهلي : كيروش يتسم بالعناد مع اللاعبين
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:16 مساءً
التنزاني عبدالرزاق جرنة يفوز بجائرة نوبل للأدب
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:16 مساءً
«ديوك الحاج نعمان» عرض أول على مسرح مكتبة مصر الجديدة غدا
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:16 مساءً
السفارة الأمريكية لدى الرياض تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:08 مساءً
"البيئة": موقع مسجد سوق الخميس بالعارضة لم يتم استلامه
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:08 مساءً
عبدالله العثيم يحتفي بالسفير العماني لدى المملكة العربية السعودية
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:08 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
إيران تطلق مناورات كبيرة عند الحدود
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 01 أكتوبر 2021 04:23 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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