طفل يعثر على دانة مدفع هاون في قرية بكفرالشيخ

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عثر طفل، في الثامنة من عمره، مقيم بقرية دفرية مركز كفر الشيخ على دانه مدفع هاون، يشتبه في كونها من مخلفات الحروب، حيث قام بتسليمها لوالده الذي قام بإبلاغ الأجهزة الأمنية.

وعلى الفور، انتقل اللواء هشام مطر مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والعميد عماد جلال مأمورمركز كفرالشيخ، والعميد يحي زكريا مدير إدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ، والمقدم محمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، الي موقع العثور على الدانة ، إلى جانب فريق من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ، والدكتور أيمن شلبي رئيس الوحدة المحلية لقرية الحمراوي وعدد من قيادات مجلس مدينة كفر الشيخ.

وتم فرض طوق أمني حول المكان، وانتقال فرقة المفرقعات للتعرف على حالة الدانة ونقلها، فيما تم منع اقتراب الأهالي والمارة لحين انتهاء فرقة المفرقعات من عملهم.