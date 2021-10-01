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أحمد زادة أول مرشح رسمي لعضوية تحت السن

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أحمد زادة أول مرشح رسمي لعضوية الزمالك تحت السن أحمد زادة أول مرشح رسمي لعضوية تحت السن

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أعلن أحمد هاني زادة رسمياً اليوم الجمعة ترشحه لانتخابات نادي على منصب العضوية تحت السن.

وكتب أحمد هاني على صفحته الشخصية على فيس بوك: «يقيناً بالله متوكلًا عليه سبحانه جل في علاه، وحبًا في الكيان التاريخي، نويت الترشح على مقعد عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، (تحت السن) متمنيًا من الله تعالى التوفيق لاستكمال كتابة تاريخ نادينا، والحفاظ على البطولات لجميع الفرق الرياضية، وإعادة النظام داخل النادي، الذي شهد ثورة إنشائية لم يشهدها صرح آخر خلال السنوات الأخيرة، استكمالا لدور الوالد الذي لُقب بالفدائي من خلال مواقفه التي يعرفها الجميع، وحباً واخلاصاً لنادينا العريق، بعد ما عانيته من فترة جمود وتعنت من قبل الأشخاص الذين يريدون هدم نادي الزمالك، وبعد الصلاة على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قررت الترشح لعضوية مجلس إدارة نادينا لاستكمال مسيرة العطاء، التي بدأها الوالد».


وقدم أحمد هاني زادة نفسه لأعضاء الزمالك بصفته حاصلا على بكالوريوس إعلام وإدارة أعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) وماجستير في إدارة الأعمال وإدارة فض المنازعات في الفيفا بسويسرا.

المصرى اليوم

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